Canceló Peña visita a EU tras llamada con Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO()

Los planes del presidente Enrique Peña Nieto para la que sería su primera visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, se vinieron a pique después de una áspera llamada entre ambos sobre el muro fronterizo, señaló ayer en su portal el diario The Washington Post.



Según la versión de funcionarios, que pidieron el anonimato, Peña Nieto tenía previsto realizar un viaje oficial a Washington este mes o a principios de marzo, pero decidió no hacerlo después de que Trump se negara a afirmar en público la posición de México de que no pagará el muro.



NINGUNO CEDE



Los presidentes habrían dedicado gran parte de la llamadaa hablar sobre el muroy ninguno cedió en su postura. Un funcionario mexicano dijo al Post que Trump perdió el temperamento.



Funcionarios de Estados Unidos describieron a su mandatario como frustrado y exasperado, por considerar irracional que Peña Nieto esperara que él se retractara de su promesa de campaña.