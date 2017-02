Es puro "argüende" lo de la Fepade: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “es puro argüende” la investigación de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) sobre la acusación que le hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), de tener nexos con su antecesor del PRI, Javier Duarte y de recibir 2.5 millones de pesos mensuales del erario de ese estado.



De la imputación que también hará el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró: “no me probó (Yunes Linares) ni me probarán nada porque yo soy un hombre honesto, no soy corrupto, como los de la mafia del poder”.



Enseguida pidió recordar cuando Yunes Linares era subsecretario de Gobernación (Segob) y responsable de los penales del País:



“A él se le escapó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, se le salió por la puerta grande”, ironizó sobre la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.



Ante más de mil militantes y simpatizantes de Morena y el precandidato a la gubernatura, Armando Guadiana Tijerina, quienes atestiguaron en la Plaza de Armas la firma del “Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México”, el nuevo proyecto de Nación que hasta ahora ha rubricado en nueve entidades, desestimó las acusaciones del mandatario veracruzano.



Destacó que poca gente sabe que los hijos del panista ocupan puestos políticos importantes: uno es presidente municipal de Boca del Río, Veracruz y el otro que es senador de la República pidió licencia para separarse del cargo y buscar la alcaldía de Veracruz, capital de ese estado.



Para dejar claro que nunca recibió dinero de Duarte insistió en que todo lo que dice el mandatario veracruzano “es puro cuento, es la mafia del poder que está creciendo mucho”.



Al dejar claro su postura anticipó que ahora si “La tercera e la vencida” y Morena ganará la presidencia de la República en 2018, empezarán a triunfar en los tres estados donde hay elecciones locales el domingo 04 de junio próximo: “Vamos a empezar a ganar en Coahuila, Nayarit y el Estado de México, ahí en su madriguera”.