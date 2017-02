Cumple nueve días desaparecido turista alemán en playa de Oaxaca

OAXACA, Oaxaca(SUN)

Pese a la intensa búsqueda por parte de pescadores, autoridades de Protección Civil estatal y municipal, así como la Marina Armada de México, este sábado cumplió nueve días desaparecido un turista de origen alemán en playas de Oaxaca.



La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que los padres del joven identificado como Ferdinand Staish, de aproximadamente 25 años de edad, arribaron el pasado domingo a la entidad y se retiraron hoy, al no hallar indicios.



El percance ocurrió el viernes 17 de febrero en la playa “Mermejita”, perteneciente al municipio de Santa María Tonameca, aproximadamente a las 16:30 horas, cuando tres turistas se bañaban en la zona.



Minutos más tarde, los dos jóvenes varones de nombre Ferdinad Staisch, quien nadaba desnudo, y Jeremías Doh, fueron arrastrados por una ola y atrapados por la corriente; uno de ellos pudo se rescatar. La mujer, identificada como Karinna Blattler, se reportó fuera de peligro, toda vez que no había ingresado al mar.



El organismo del Gobierno del Estado informó que lancheros, pescadores y buzos locales iniciaron el mismo día el operativo de búsqueda en diversas zonas pero fue suspendido debido al fuerte oleaje.



El 18 se sumaron elementos de la Marina Armada de México; el día 19 apareció un cuerpo en la playa de Zipolite pero se descartó que fuera del joven alemán; el 23 de febrero personal de Protección Civil sobrevoló las distintas playas desde Puerto Escondido hasta Zipolite, sin éxito alguno. Hasta este sábado continuó el operativo.



Con respecto a la presunta desaparición de otro turista alemán en la playa Zipolite de Oaxaca, de nombre Michael Hauque y de 55 años de edad, que habría desaparecido el 17 de febrero, la Coordinación Estatal de Protección Civil no tiene renuncia al respecto.