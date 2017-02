Abre PGR investigación contra Borge por lavado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó la investigación contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la venta irregular de terrenos patrimonio del estado con un valor de hasta 5 mil millones de pesos a presuntos prestanombres.



La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y como medida precautoria se aseguraron 25 inmuebles.



La dependencia informó que hasta el momento existen irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, cuyo valor comercial suma 5 mil millones de pesos pero que fueron vendidos por 6% de su valor real.



La carpeta se inició luego de la denuncia interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado, “en la cual se hizo del conocimiento que durante abril de 2011 y abril de 2014 fueron enajenados de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del estado”.



Según la investigación, los terrenos fueron desincorporados del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y vendidos a personas cercanas a Borge, entre ellos su madre Rosa Yolanda Angulo Castilla y el abogado César Celso González, a quien se le refiere como prestanombres de Borge.



Denuncias.



En noviembre del año pasado el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, informó que interpuso una denuncia de hechos ante la PGR y otra en la fiscalía estatal por la venta de terrenos propiedad de la entidad.



Según Rafael Antonio del Pozo, secretario de Gestión Pública de la entidad, mencionó que se hicieron las enajenaciones de los predios con irregularidades y que los precios fijados habían sido muy por debajo del valor real, incluso dijo en algunos casos el precio de venta no llegaba a 1%.





Benefician a madre y abogado.



En septiembre la organización Somos Tus Ojos también presentó una denuncia ante la fiscalía, y dos meses después en la PGR, contra el ex mandatario y personas cercanas a él por afectar el patrimonio del estado.



Ayer la presidenta de la organización, Fabiola Cortés Miranda, dijo que uno de los inmuebles asegurados es un predio costero de 44 mil 421 metros cuadrados que el IPAE vendió a la madre del ex gobernador por 6 millones 108 mil pesos, cuando su valor comercial era muy superior.



También otro de los predios, el cual tiene la anotación de bien asegurado, posee una superficie de 4 mil 432 metros cuadrados fue vendido por el instituto del estado a la señora Angulo.



La lista incluye dos lotes más: uno de 12 mil 445 metros cuadrados y otro de 7 mil 453 metros cuadrados que le fueron vendidos a César Celso González en 1 millón 244 mil pesos y 745 mil pesos, respectivamente.



Ese par de propiedades del estado se le entregó al abogado César Celso, acusado de estar involucrado en la creación de la sociedad mercantil Caracol 65 —con María Lourdes Pinelo, secretaria del padre del ex mandatario— y de la naviera Impulsora Marítima Terrestre de Quintana Roo y el Caribe, cuyo nombre comercial es Barcos Caribe.



¿Cateo en casa de familia Borge?



Ayer se dio a conocer que elementos de la procuraduría estatal y de la Marina catearon un domicilio localizado en la Supermanzana 03 de Cancún, en la calle de Cazón, números 25 y 27, en la zona centro de la ciudad.



Medios locales publicaron que el inmueble de dos niveles, amurallado y con dispositivos de seguridad y vigilancia, pertenecía a la familia Borge Angulo, lo cual no fue confirmado.



En una visita al lugar, personal indicó que ahí operan oficinas administrativas; sin embargo, no dieron el nombre de la supuesta empresa. El inmueble no presentaba sellos y operaba con normalidad.



El miércoles un empresario convocó a la comunidad en redes sociales para acudir al domicilio e “impedir” que fueran extraídas del inmueble cantidades millonarias que eran supuestamente fruto de saqueos de la administración borgista.