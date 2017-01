Se reúnen los panistas Ricardo Anaya y Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya , se reunieron este día en un restaurante de comida japonesa, en las Lomas de Chapultepec.El encuentro ocurre en el contexto de la definción para elegir candidato panista al gobierno del estado de México.Ayer, el presidente nacional del PAN minimizó la ruptura de la coalición con el PRD en el estado de México, y señaló que las encuestas realizadas por el partido muestran que son competitivos por sí solos y que pueden sacar del gobierno local al PRI.Afirmó que desde un inicio se tornaba complicado el tema de la alianza con el sol azteca.Sin embargo, reiteró que Acción Nacional está listo para ganar la entidad el 4 de junio.“Nosotros siempre supimos que era muy difícil lograr la coalición con el PRD en el Estado de México. La razón por la que no se logró es muy simple: No pudimos coincidir en una candidata o en un candidato que fuera transitable en ambos partidos políticos”, agregó.Durante la Asamblea Ordinaria del PAN, la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota aceptó la candidatura a la gubernatura del Estado de México, revelaron fuentes de las dirigencias nacional y estatal del partido.Al menos tres panistas, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del estatal, confirmaron a EL UNIVERSAL que Josefina Vázquez Mota aceptó ser su abanderada bajo la premisa de primero permitirle dialogar con su familia para concretar un acuerdo.