En Sinaloa no se revisarán mochilas: secretario de Educación

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

En Sinaloa, no se pondrá en práctica “la revisión de mochilas” en los centros escolares, como medida preventiva, por lo que se diseña un programa de Convivencia Escolar que buscará orientar a los estudiantes, dijo el secretario de Educación Pública y Cultura, Enrique Villa Rivera.



La posición del tema por parte de la autoridad educativa fue respaldada por el presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos (no gubernamental), Leonel Aguirre Meza, quien dijo que no se puede vulnerar la intimidad, ni los derechos de los estudiantes.



El luchador social, citó que este tipo de operativo fue propuesto hace más de 15 años en esta entidad, pero no prosperó, ante la postura de padres de familia, maestros e incluso alumnos, por considerarlo agresivo y violatorio a sus derechos.



guirre Meza consideró que es facultad de los padres de familia, en sus hogares hacer las valoraciones necesarias sobre el control que tienen que tener sobre sus hijos, en cuanto a su conducta, forma de estudios y amistades, a fin de asumir sus propias medidas disciplinarias.



Hizo ver que las autoridades policiacas preventivas y de administración de la justicia deben enfocar acciones concretas y urgentes, en las inmediaciones de centros escolares, donde se tienen reportes de venta de drogas, para actuar contra los distribuidores.



Consideró como correcta la postura del titular de educación en el estado, Villa Rivera, en el sentido que Sinaloa, no se va a unir al resto de otras entidades federativas, donde se puso en práctica la “revisión de mochilas”.



El secretario de Educación Pública y Cultura estatal, explicó que en casos excepcionales, donde se tengan evidencias de problemas graves en escuelas, cada caso se va a examinar para determinar con la anuencia de los padres de familia “revisar mochilas”.



Lo que se requiere, según comentó el funcionario, es un trabajo conjunto con los padres de familia, maestros y directivos de escuela, a fin de estructurar programas de armonía y sana convivencia entre los estudiantes.