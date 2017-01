Cuauhtémoc Cárdenas plantea a EPN cancelar reunión con Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante el anuncio de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, de construir un muro en la frontera con México, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas planteó al presidente Enrique Peña Nieto cancelar la visita que realizará al vecino país del Norte el próximo 31 de enero.En una ponencia como parte del evento Proyecto Ciudadano par México, organizado por Movimiento Ciudadano , Cárdenas adelantó que con el anuncio de construir muro, al titular del Ejecutivo se le estará recibiendo con un portazo en la nariz."Me parece que este es el recibimiento que se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano y que si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos como una cuestión digna para México".Detalló que el gobierno de Estados Unidos anunció que construirá un muro con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera con un enorme gasto que en algún momento Donald Trump buscará cargar a nuestro país.Cárdenas también planteó un proyecto ciudadano con miras al 2018, pero advirtió que sin una mayoría no cabe la pena el desgaste.Por su parte, el periodista y escritor Juan Villoro sostuvo: "tenemos a un presidente de Estados Unidos que construirá un muro y a un presidente de México que solo habla con la pared".El fundador del PRD señaló, en entrevista con Luis Cárdenas, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto no debe acudir a la reunión con el mandatario norteamericano.