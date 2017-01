SRE: No se descarta que México abandone TLC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México tiene como opción dejar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), planteó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, previo a su viaje a Estados Unidos en compañía de Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE), para encontrarse con integrantes del gabinete del presidente Donald Trump.“Dejar el TLCAN (...) es una alternativa que tiene México, pero es de alto costo porque son literalmente millones de empleos mexicanos que dependen de las exportaciones a Estados Unidos”, dijo Videgaray Caso.“Por lo tanto, no debe ser nuestra primera opción, lo prioritario es encontrar una negociación como dijo el presidente [ Enrique Peña Nieto ], ganar-ganar”, detalló el funcionario.Luego a recibir el respaldo del Senado e instalar una mesa de trabajo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, Videgaray Caso reiteró que no se aceptará cualquier renegociación del TLCAN, puesto que planteó que ante condiciones desfavorables siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado firmado con Estados Unidos y Canadá y que entró en operaciones en 1992.El canciller indicó que el primer acercamiento será con John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, así como con Rex Tillerson, propuesto por Trump como secretario de Estado.El propósito de la reunión de alto nivel entre ambas naciones, a partir de hou, es la de establecer mecanismos, formatos de discusión y temáticas sobre una eventual negociación en materia comercial, además de preparar la reunión que sostendrán a finales de mes los presidentes Peña y Trump.El canciller dijo que México debe estar preparado para todos los escenarios en esas conversaciones con Estados Unidos.“Debemos de buscar cuáles son los escenarios que más convienen a México y trabajar para ellos con claras definiciones de cuáles son nuestros principios de negociación y cuáles son nuestros objetivos puntuales”.Explicó que si Estados Unidos decidiera o México lo hiciera, ante el escenario que se presenta, activar la salida por completo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, “hay un planteamiento establecido en el propio tratado, que es un procedimiento en el cual un país anuncia su salida con seis meses de anticipación y lo que ocurrirá es que prevalecerían las reglas de la Organización Mundial de Comercio”.Aún así consideró que no es el escenario para el cual México trabaja, pero sí para el cual debe estar preparado.Videgaray Caso agregó que cualquier acuerdo que vulnere o lastime la dignidad de los connacionales en Estados Unidos será inaceptable y aseguró que nada estará por encima de los intereses de los mexicanos.“Los temas que no vamos a aceptar son aquellos que le hagan daño al interés nacional. Somos un país soberano y nada habrá de estar por encima del interés de México y de los mexicanos. Cualquier acuerdo que se proponga y que lastime o vulnere el interés económico, social de México o que lastime la dignidad de la nación por supuesto, será inaceptable”.El funcionario consideró que en este proceso Canadá es parte fundamental de las conversaciones: “En las reglas de comercio e inversión, éstas se determinan en un acuerdo trilateral y, por lo tanto, habremos de promover la participación de Canadá en este diálogo”.Agregó que “Canadá es un socio importante de México, es no solamente un socio, es una nación amiga, con la que existe una magnífica relación”.La misma importancia que se adjudica a la relación que tiene nuestro país con los integrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, con los que hay un papel importante de carácter económico y social.Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entrará en contacto con los países integrantes del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP), para crear acuerdos binacionales con aquellas naciones con los que todavía no se tengan, mientras que con aquellos con los que se tienen tratados comerciales, se enfocará en su modernización.En el caso de China, la relación es creciente, cercana y se amplifica en la Asociación Estratégica Integral, la cual es un proceso que se construye a lo largo del tiempo.