Calderón critica incorporación de Moctezuma a equipo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mediante su cuenta de redes sociales, el ex presidente Felipe Calderón criticó la incorporación de Esteban Moctezuma al equipo del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste siempre hace alusión que el PRI es "la mafia del poder"."Curioso: Esteban Moctezuma trabaja para lo que el propio AMLO llama a la "mafia del poder", ¿arreglo en lo oscurito o hipocresía de siempre?", escribe el ex mandatario.Este martes, se dio a conocer que el ex priísta Esteban Moctezuma colaboraría con López Obrador, como responsable de Desarrollo Social en la que elaboren el Proyecto de Nación 2018-2024.Moctezuma participó en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo y actualmente es presidente ejecutivo de Fundación Azteca.