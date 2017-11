Tepjf valida triunfo de Riquelme en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por unanimidad de votos, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon la validez de la elección y declararon gobernador al candidato de la Coalición por Coahuila Seguro, el priista Miguel Ángel Riquelme.



En una larga sesión, los magistrados tiraron el último rebase en los gastos de campaña de Riquelme que decretó el INE el pasado 30 de octubre, con lo que podrá rendir protesta el próximo 1 de diciembre.



En esta sesión y de acuerdo con las distintas impugnaciones se le descontaron a Riquelme 375 mil 740 pesos del presunto pago de los representantes de casilla que utilizó el pasado 2 de julio día de la elección. Además, también se le descontaron un millón 426 mil 800 pesos de 84 videos que se transmitieron en la red social de Facebook.



Con este ajuste de cifras, Riquelme gastó 19 millones 212 mil 159 pesos y el tope de gastos de campaña era de 19 millones 242 mil 478 pesos, es decir, se quedó a 30 mil 319 pesos de llegar al límite del gasto.



Con esto, se eliminó la posibilidad del rebase en los topes de campaña por parte de abanderado del PRI y por lo tanto, no se anula la elección y podrá rendir protesta como gobernador electo el próximo 1 de diciembre.



El pasado 30 de octubre, el INE decretó un nuevo monto de rebase de tope de campaña de Riquelme, quien habría excedido el límite en 9.2%. La decisión se dio tras resolver la última queja en materia de fiscalización promovida por el PAN en contra de Riquelme, respecto a gasto no reportado en gastos en edición y producción de 84 videos e inserciones de prensa tituladas “Guillermo Anaya es un cobarde al ofender a las mujeres”.



En este caso sí fue reportado el gasto por la exposición de los videos en la plataforma Facebook, pero el PRI no logró acreditar que si hubiese reportado pagos en producción, por lo que se estableció, como marca el Reglamento de Fiscalización, una matriz de precios para establecer que los pagos en producción fueron a razón de 17 mil 400 pesos para cada video.



El monto así determinado fue de un millón 461 mil 600 pesos, lo que sumado a 310 mil 621 pesos de gastos acreditados a la campaña de Riquelme y que se encuentran en firme desde que fueron acreditados en sesión de Consejo General del INE del pasado 20 de octubre, permitirían confirmar un rebase de gastos de campaña de 9.21% del límite permitido, que para esa elección fue de 19 millones 242 mil 478 pesos.



En esta sesión del TEPJF, también se revisó el gasto, computado por el INE de 501 mil pesos acreditado en representantes del PRI en casillas, lo que aumentó los gastos realizados por esa Coalición.