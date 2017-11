Detienen a español con 11 mil 500 diamantes en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elementos de la División de Seguridad Regional, de la Policía Federal, aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a una persona de nacionalidad española con un cargamento de 11 mil 500 diamantes.



Como parte de los trabajos de vigilancia y verificación contra diferentes tipos de contrabando en el AICM, la Policía Federal detuvo a la persona quien en una mochila con doble fondo ocultaba los 11 mil 500 diamantes que no pudo acreditar su legal procedencia.



Al realizar un análisis de la conducta de los pasajeros que estaban próximos a abordar un vuelo con destino a Colombia, se identificó cierto nerviosismo en el ciudadano español a quien se le solicitó realizar una revisión en su equipaje de mano. También encontraron que la persona llevaba adheridas a su cuerpo otras bolsas con más diamantes.



Dado que no documentó el cargamento además de que no acreditó su legal procedencia, el pasajero fue presentado ante el Ministerio Público de la Federación y las autoridades migratorias.



De igual modo, al determinar que el peso y tamaño de las piezas variaba, se determinó como "invaluable" el monto económico de lo que representa esta cantidad de diamantes.



"En el marco de la coordinación entre autoridades pertenecientes a la Comunidad de Policías de América (Ameripol) que actualmente preside la Policía Federal de México, se analiza la posibilidad de que este detenido forme parte de una red internacional de contrabando de diamantes procedentes de África, con destino a Colombia y Brasil", informó.