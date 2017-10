México no busca abandonar Tlcan, pero no se descarta: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que ante las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la posibilidad de abandonar el acuerdo no es un escenario que busque el gobierno mexicano pero no se descarta esta posibilidad.



"En el proceso con Estados Unidos vamos a requerir mucho con ustedes porque en la mesa siempre está la posibilidad de un escenario alternativo y en ese escenario la Cámara de Diputados juega un papel trascendental para seguir solidificando cualquier escenario que implique claramente la alternativa de que no continúe este acuerdo. Es algo que no buscamos pero no es sanamente descartable", dijo el funcionario.



Al iniciar su comparecencia ante la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Guajardo dijo que la economía mexicana se ha desempeñado favorablemente ante un escenario internacional adverso.



En ese sentido, destacó que en lo que va de la administración han llegado a México 156 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, 52% por arriba de lo registrado en el mismo periodo del sexenio pasado.



A la llegada al salón de su comparecencia, Guajardo fue escoltado por el coordinador de la bancada priista en la cámara de Diputados, César Camacho y el presidente de la mesa directiva, Carlos Ramírez Marín.