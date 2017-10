"México es seguro, hay que difundirlo": De la Madrid

MÉRIDA, Yucatán(SUN)

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, las posibilidades de que turistas extranjeros sean víctimas de la delincuencia organizada son muy bajas, pero aún así señaló que continuarán trabajando para cambiar esa mala percepción en el mundo.



"Nuestro país es seguro, hay que decirlo y difundirlo para cambiar la concepción errónea sobre el tema", afirmó el funcionario federal.



Terminando el encuentro en Mérida de la comisión ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), informó que no existen elementos para pensar que México es un país más inseguro que otras naciones.



"En general las probabilidades de que un visitante del exterior sea víctima de un acto ilícito son bajas, quizá menos que lo que podemos tener los visitantes nacionales si salimos a otras partes del mundo", sostuvo.



De la Madrid Cordero manifestó que pese a ello, "hay que trabajar con mucho más énfasis en la percepción sobre la seguridad en nuestro país".



Reveló también que entre los temas abordados en la 24 Conferencia Anual de Cruceros –que se inauguró antes del encuentro de la Conago-, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe se comprometió a sumarse en las gestiones ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para confirmar que México no tiene problemas de inseguridad para los turistas.



“Cómo explicar -sino fuera así-“ dijo, “que aumentó el número de visitantes de cruceros y ha sido el más alto de la historia, y seguramente en la llegada de extranjeros, pues el año pasado cerramos con 35 millones de visitantes y al mes de agosto estábamos creciendo en 11 por ciento”, puntualizó.



Por otro lado, en conferencia de prensa, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, sostuvo que afortunadamente no hay casos de violencia contra turistas en su entidad, por lo que mantienen un promedio de ocupación hotelera del 82% en el año.



Dijo que hay coordinación en todos los niveles para frenar el índice de delitos.



Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que en la sesión de la Conago acordaron que con el apoyo de la Federación, las entidades replicarán un modelo de establecimiento de Centros de Atención al Turismo, para evitar afectaciones por la inseguridad.



Mendoza Davis afirmó que de manera solidaria realizarán intercambios de espacios de promoción de los polos turísticos, "porque México está de pie, con los brazos abiertos para recibir visitantes tanto extranjeros como nacionales".



Finalmente, de la Madrid Cordero aseguró que no ha habido grandes afectaciones en materia de turismo a raíz de los sismos ocurridos en la ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.