PGR concluye responsabilidad penal contra Tomás Zerón: Centro ProDH

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Aguirre, del Centro ProDH, sostuvo que la resolución de la visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) concluye responsabilidad penal contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por supuestas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Sin embargo, el documento detalla que se dé vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se inicie un procedimiento administrativo en contra de Zerón de Lucio.



El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en su último informe un video grabado el 28 de octubre de 2014, en el que se observa a Tomás Zerón acompañado por peritos y Agustín García Reyes, "El Chereje", uno de los detenidos, en una diligencia que no obra en el expediente y de la que no supo el GIEI.



A partir de ahí, los abogados y familiares de los normalistas desaparecidos exigieron la salida de varios funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, por ser los responsables de las diligencias.



Por tal motivo se abrió una investigación en la visitaduría de la PGR, entonces a cargo de César Chávez, quien en su acuerdo de conclusión pide dar vista a la Función Pública al no encontrar elementos para una acción penal contra Zerón de Lucio.



"Se determina dar vista a la Secretaría de la Función Pública en contra de Tomás Zerón de Lucio, en términos de los Considerandos Quinto y Sexto del presente acuerdo, a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente en términos de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debiéndose remitir copia certificada del expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016", señala el documento.