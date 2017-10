Senado decidirá sobre remoción de Santiago Nieto con votación secreta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la mayoría del PRI y el PVEM, la Junta de Coordinación Política definió que este miércoles procesará ante el pleno del Senado la solicitud para objetar la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, con una votación secreta.



Para ello llevará a cabo una sesión en la cual se otorgarán dos horas al ex titular de la Fepade y dos horas al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que expongan ante los legisladores sus argumentos tanto en favor y en contra de la remoción.



Para restituir en el cargo al fiscal se necesita 50% más uno de los votos de los senadores presentes, pero la propuesta del PRI-PVEM contempla que ésta se lleve a cabo por medio de cédula, es decir, por voto secreto.



Al término de la reunión de la Jucopo, los coordinadores del PAN, PRD y PT, se inconformaron con el método y adelantaron que impugnarán el formato para que sea transparente y todo mundo sepa como votan los senadores.



El coordinador del PAN, Fernando Herrera dijo que defenderán que este proceso sea con máxima publicidad, transparencia, y que se sepa la manera en que cada legislador ejercerá su voto.



El senador Manuel Bartlett, coordinador del PT, insistió en que el procedimiento debe ser en la Comisión de Justicia, donde comparezcan el encargado de la PGR y el ex fiscal, y de ahí que se emita un dictamen que se lleve al pleno donde se vote abiertamente.



El coordinador del PRI, Emilio Gamboa dijo que por medio de voto secreto cualquier senador votará de manera libre, eso es lo más saludable para el Senado.



“Si alguien vota en contra y esa persona se queda, preguntó si no habrá represalias y (El fiscal) actuará parcialmente”, cuestionó.



El coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente pidió a la bancada del PRD y al senador Miguel Barbosa que se excusen de la votación porque ellos están en conflicto de interés toda vez Santiago Nieto, antes de ser nombrado Fiscal, ocultó que trabajó con la bancada del sol azteca en la Cámara Alta.



Antes el presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN) también se pronunció en favor de voto secreto debido a las presiones que están sujetos los legisladores.



“La votación cedular es perfectamente aplicable en este caso. Aparte se trata de la restitución de una persona, es decir, volverlo a nombrar, entonces, claramente califica y aplica la votación cedular”.