Urge apoyo para Jojutla

JOJUTLA, MORELOS (GH)(GH)

Desde el 19 de septiembre la vida ha cambiado drásticamente para los habitantes de Jojutla, Morelos, quienes claman por ayuda.



"Aquí es necesitamos comer, víveres pero no tenemos nada", declaró la señora que se identificó como María.



Aseguró que desde el pasado 19 de septiembre ninguna autoridad se ha acercado con su familia a pesar que una de sus sobrinas se rompió una pierna tras el desastre natural.



"Esperemos que se les mueva el corazón", dijo la señora con la voz quebrantada, ya que a lo mucho le han dado papel de baño y un poco de medicamento.



GENTE SIN HOGAR



El centro del municipio fue el punto más afectado en donde decenas de casa se vinieron abajo, y aunque hay personal militar trabajando es la ciudadanía la que sigue saliendo a las calles para retirar escombros.



En situación similar se encuentra la señora Sofía García, quien a pesar que perdió unas bardas de su casa, le está dando asilo a familiares que perdieron su hogar.



"Se necesita mucha ayuda, más para los que no tienen nada y tienen que levantar sus casas, a lo mejor los primeros días llegó algo, pero ahorita no lo hay", manifestó.



La situación se complica para muchas familias porque los lugares en los que trabajan están dañados o perdieron al sostén del hogar.



DUERMEN EN LA CALLE



Mientras que María de Jesús Trujillo y su mamá, María del Pilar Romero se encuentran preocupadas porque sus viviendas tienen fuertes daños y no tienen a dónde irse, inclusive han tenido que dormir en la calle por el miedo a un colapso.



Romero tendrá que dejar su casa en donde vivió por 70 años debido a que en cualquier momento puede caer, por lo que piden apoyo de la autoridad para moverse, ya que debido a su edad avanzada ya no puede caminar.