Inflación llega a 6.59%, el nivel más alto en 16 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La inflación continuó su tendencia al alza en la primera mitad de agosto para mantenerse en el nivel más alto de los últimos 16 años, impulsada por el alza en bienes y servicios como el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje, el jitomate y los estudios superiores, entre otros, revelan los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



En la primera quincena de agosto de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.31% respecto a la inmediata anterior, con lo que la tasa anual llegó a 6.59%, tasa similar a la reportada en la segunda quincena de julio de este año, con lo que se mantiene como la tasa más alta desde junio de 2001, cuando llegó a 6.68%.



Entre los bienes y servicios cuyos precios más incidieron al alza en la primera mitad de agosto, fueron: gas doméstico LP, con un incremento quincenal de 2.18%; Universidad, 1.69%; jitomate, 4.53%; cebolla, 16.99%; gasolina de bajo octanaje, 0.41%; preparatoria, 2.03%; tomate verde, 13.23%; vivienda propia, 0.11%; y huevo, 2.0%.



Por el contrario, los productos cuyos precios contribuyeron a la baja, fueron: servicios turísticos en paquete, con una disminución quincenal de -7.77%; transporte aéreo, -13.7%; chayote, 16.7%; plátanos, -3.17%; aguacate, -2.91%; chile serrano, -5.14%; papel higiénico y pañuelos desechables, -0.83%; suavizantes y limpiadores, -0.73%; electricidad, -0.2%; y pepino, -6.28%.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un aumento de 0.20% quincenal y una tasa anual de 5.02%; por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.64% quincenal y 11.60% anual.



Dentro del índice de precios subyacente, se observó un crecimiento de 0.41% en los precios de las mercancías y de 0.02% en los servicios.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.87% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 0.49%.