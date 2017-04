Encuentran sin vida a esposa de diputado del PT en Chihuahua

(SUN)

La esposa del líder estatal y diputado local del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, fue localizada sin vida en un paraje despoblado en el municipio de Aldama, confirmaron fuentes al interior de la Fiscalía del Estado y del Congreso.



Luego de permanecer 19 días en calidad de desaparecida, Matilde Gil Herrera fue encontrada en el interior del vehículo en el que viajaba cuando fue privada de la libertad en un centro comercial. Al parecer murió asesinada, refirieron los informantes.



El propio Aguilar Jiménez informó el pasado 06 de abril que su esposa acudió un día antes al centro comercial Fashion Mall, el más grande complejo de tiendas departamentales de la ciudad, pero ya no regresó. En ese momento hizo público que las cámaras de seguridad captaron el momento en que fue abordada por dos hombres en el estacionamiento del complejo. Sin embargo, precisó que no había claridad en las imágenes para determinar si hubo algún forcejeo.



Las autoridades ministeriales no han ofrecido una versión oficial que confirme el deceso. Extraoficialmente se supo que familiares de Gil Herrera la identificaron plenamente en el interior del Servicio Médico Forense.



Durante el tiempo que estuvo desaparecida la familia aseguró que no había recibido llamadas pidiendo un rescate a cambio de que recuperara la libertad, por lo que descartaron el móvil económico.



El gobernador Javier Corral declaró la semana pasada que el caso era investigado por el Grupo Antisecuestros y por un equipo especial que se conformó al interior de la Fiscalía.



Rubén Aguilar Jiménez es el fundador y único líder estatal que ha tenido el Partido del Trabajo en la entidad en casi 30 años, su esposa fungió como su suplente en varios cargos de elección popular.



Además es propietario de El Pasito, un enorme tianguis en el que prolifera la venta de piratería y artículos de segunda mano. Su familia ha sido propietaria de centros nocturnos de los denominados "Table dance".