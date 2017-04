Urge revisar mecanismos para la protección a periodistas: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una evidencia de que es necesaria y urgente una revisión de los mecanismos y esquemas de protección para periodistas ha sido el aumento de agresiones contra comunicadores, alertó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



Durante su participación en el foro “La libertad de expresión en México”, realizado en la Cámara de Diputados, el ombudsman nacional advirtió que si persisten estas agresiones el tránsito de México hacia una real democracia no puede consolidarse.



"Mientras continúen ocurriendo homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a los medios de comunicación, tal y como sucede en diversas regiones del País, México no podrá transitar y consolidarse como una democracia robusta, pues existirán zonas de silencio y miedo, en donde como consecuencia de esa impunidad, ante la falta de una protección real y efectiva a sus tareas, los propios periodistas prefieren sesgar o censurar sus investigaciones y noticias, para no exponerse a mayores riesgos al divulgar y publicar las mismas", comentó durante su discurso.



González Pérez destacó que las nuevas tecnologías y el auge de las redes sociales hacen que el desarrollo de la actividad periodística tenga facetas y alcances diversos a los tradicionalmente aceptados, que deben ser considerados por los sistemas de prevención que actualmente operan, por ello demandó que todas las autoridades del Estado protejan la libertad de expresión y establezcan acciones claras para salvaguardar la integridad y vida de los periodistas.



"Son hechos complejos, inaceptables, que agravian a las personas y a la sociedad, que requieren ser investigados de manera pronta, objetiva e integral, y en los que aun cuando se compruebe que la responsabilidad directa recae en particulares, los mismos constituyen un reto para las distintas autoridades, que tienen la obligación de proteger y generar condiciones propicias para el ejercicio de la actividad periodística, entre las cuales se encuentra, necesariamente, la salvaguarda de la vida e integridad física de periodistas y comunicadores", destacó.



Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó la violencia que sufren los comunicadores y destacó el efecto inhibidor de la agresión en su contra.



Jarab dijo que el momento que vive la libertad de expresión en México requiere de una reflexión, amplia y participativa; urgió a detener la impunidad y tomar medidas preventivas.



El Foro estuvo integrado por seis Mesas de Trabajo: Diagnóstico de la situación de agresiones a periodistas en México; Marco normativo de protección a periodistas; Evolución de la legislación mexicana en materia de Libertad de Expresión; Derechos de los periodistas; Libertad de Expresión y Derechos Digitales; y El Acceso a la Justicia en el Ejercicio de la Profesión.



El ombudsman aprovechó la oportunidad para insistir en la entrega de recursos hacia el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que no tuvo fondos asignados para este año.



"Le mandamos un oficio al señor Secretario para sensibilizar de la importancia para que fluyan recursos hacía este Mecanismo, pero también hay que advertir no es solamente con recursos como se deben prevenir, se requiere de voluntad política de los gobiernos federal y estatales para abatir esa impunidad, de nada serviría tener los recursos y brindar medidas de protección, sino logramos erradicar el principal vicio que genera que se sigan cometiendo laceraciones a la libertad de expresión y sobre todo las agresiones a los periodistas, que es combatir esa impunidad", dijo González Pérez.