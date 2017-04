Le pusieron trampa a Eva Cadena, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que los miembros de lo que él denomina como “la mafia del poder”, “están muertos de miedo y quieren destruirlo políticamente”.



Los comentarios de López Obrador, vertidos a través de una video en Youtube, responden a la revelación de El Universal de un video en el que se observa a Eva Cadena, diputada con licencia de Morena y otrora candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, recibiendo 500 mil pesos.







“Lo de hoy... que aparece un video en donde la candidata a la presidencia municipal de la Choapas, Veracruz, recibe un dinero y le ponen un cuatro, subrayando ‘el dinero es para Andrés Manuel, 500 mil pesos’, para afectarnos, para enlodarnos. Están muy preocupados porque Morena está creciendo mucho”, dijo el líder nacional de Morena en el video que difundió a través de su cuenta de Twitter.



Tras la revelación de El Universal, Cadena declinó la candidatura de Morena para presidente municipal y, en declaraciones a diversos medios, aseguró que había devuelto el dinero y que había sido víctima de una trampa.



Más adelante en el video que difundió López Obrador, aseguró que si se tratara de corromperse, él sería ya inmensamente rico, y tendría bienes en México y el extranjero, “porque lo que yo pidiera me darían”.



En su mensaje, López Obrador retomó las acusaciones que aseguran que el gobierno federal entregó mil millones de pesos a Josefina Vázquez Mota, actual candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México, sin que a la fecha la panista haya explicado el destino de esos recursos.



Al final del video, el líder de Morena parafraseó al poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón: “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan... Mi plumaje es de esos”.



“Me pueden robar la presidencia, como ya lo han hecho; me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad...”.