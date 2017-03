Violencia no incide en proceso electoral de Veracruz: INE

(SUN)

Aunque aclaró que hasta el momento la violencia no ha incidido en el proceso electoral de Veracruz, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el organismo está atento y toma las previsiones adecuadas para el desarrollo del proceso.



“El tema de inseguridad es un tema que, por supuesto, nos ocupa, pero no está incidiendo en la organización del proceso electoral. Estamos muy atentos y se trata de un tema en el que el año pasado hicimos elecciones en un contexto que entonces era igual de grave digámoslo así, como el que hoy tenemos, pero el año pasado como ahora, no está incidiendo en el desarrollo del proceso”, explico.



Previo a su participación en el foro nacional “conteo rápido y su implementación en el país, el consejero presidente detalló que en el trabajo de campo el INE toma sus prevenciones, toda vez que los capacitadores saben lidiar con fenómeno de la inseguridad.



“El INE que lleva ya una experiencia de prácticamente una década de hacer trabajo de campo conviviendo con este fenómeno y los reportes que hasta ahora se han generado es que, las zonas en las que existen, digamos, este fenómeno está presente, no están impidiendo el trabajo de campo, no están incidiendo en el desarrollo puntual del proceso electoral”, expresó.



En entrevista a medios, Córdova aseguró que el INE está en coordinación con las instancias de seguridad locales, y sobre todo, federales.