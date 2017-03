Balean a funcionaria del Tribunal de Justicia de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una funcionaria del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua fue baleada esta tarde en la colonia Quintas del Sol y trasladada de emergencia en un vehículo particular a un hospital para ser atendida de tres impactos en el cuerpo.



De acuerdo con información de El Diario de Chihuahua, la mujer, de unos 40 años, habría sufrido un intento de robo aunque otras versiones recogidas por el mismo rotativo apuntan a que se trató de un intento de asesinato.



El hecho, según el medio, sucedió en las calles Carolina del Norte y California, de la citada colonia, donde en el lugar de los hechos se especuló que se trataba de un intento de robo, de su camioneta Toyota, Siena, 2014.



No obstante según testigos dos sujetos a bordo de un automóvil gris, al parecer de la marca BMW, esperaban afuera del domicilio a la mujer, por lo que al arribar le dispararon, ocasionándole tres impactos de bala: en el brazo derecho, en el abdomen y en el pecho.



Por su parte peritos de Fiscalía embalaron dos casquillos y un cartucho calibre 38 súper, mismo calibre que fue utilizado el día de ayer en la ejecución de la periodista Miroslava Breach.



Tras el ataque la mujer fue trasladada a un Hospital en esta ciudad en un vehículo particular.