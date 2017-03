Cierra el peso en su mejor nivel desde el 9 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El dólar en ventanillas bancarias cerró la semana en 19.10 pesos, 15 centavos menos que el cierre de ayer, de acuerdo con datos de Citibanamex, mientras que la moneda mexicana cerró en su mejor nivel desde el 9 de noviembre.



Hoy, el Partido Republicano de Estados Unidos decidió no votar sobre la ley de salud que sustituiría el "Obamacare", pues consideró que no cuentan con los votos suficientes para su aprobación.



Debido a que los mercados ya habían cerrado a la hora de la decisión, no se observó ninguna reacción. Sin embargo, no se descartan pérdidas para los mercados de capitales la próxima semana.



Banco Base indicó que la falta de respaldo de la mayoría republicana pone en duda que la agenda de la administración del presidente Donald Trump, la cual contempla recortes a impuestos y mayor gasto público, pueda salir adelante sin contratiempos.



Aunque, de acuerdo con especialistas, un fracaso de Trump para desmantelar el "Obamacare" generaría una ola de aversión al riesgo porque dejaría un mal precedente para otras reformas suyas dirigidas a impulsar el crecimiento de la mayor economía mundial.