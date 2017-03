"Perdiste otra vez", dice Vicente Fox a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

You lost once again, @realDonaldTrump. Your health plan was a failure since the start, your party is more dispersed than ever. Go home! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 24 de marzo de 2017

#KillTheBill that would have made more damage to the US. Today is a triumph of and for Americans. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 24 de marzo de 2017

El ex presidente de México, Vicente Fox, se burló hoy del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que su proyecto de reforma de salud fracasara en el Congreso de EU.“Perdiste otra vez, Trump. Tu plan de salud era un fracaso desde el inicio, tu partido está más disperso que nunca. Vete a casa”, escribió Fox en su cuenta de Twitter, donde reiteradamente ha criticado al magnate neoyorquino.“#KillThe Bill (maten la propuesta de ley) que habría hecho aún más daño a EU. Hoy es un día de triunfo para y por los estadounidenses”, señaló el ex mandatario mexicano.En una entrevista publicada hoy por Efe, Vicente Fox volvió a hablar de Trump y aseguró que México ya está "domesticando a la bestia" pero no puede "bajar la guardia" y debe mantener una posición firme en las negociaciones con EU.“Las iniciativas en defensa de los mexicanos, los migrantes, los valores, los derechos humanos están ya marcando una huella y están debilitando al autoritario Trump", indicó el ex presidente.Trump tuvo que ordenar la retirada de su reforma de salud de la votación en la Cámara Baja del Congreso de EU al darse cuenta de que no alcanzaría suficientes votos para ser aprobada.Tras semanas de intensas negociaciones y a pocos minutos de que comenzara el voto previsto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habló por teléfono con el magnate para informarle que seguían sin tener los apoyos suficientes y proponerle la retirada definitiva de su reforma, al o que Trump accedió.El mandatario estadounidense dijo estar "abierto" a una nueva negociación con los demócratas sobre el sistema sanitario, aunque esta vez optó por esperar a que Obamacare "explote, inevitablemente", en alusión a sus pronósticos sobre una subida desproporcionada de las tarifas de los seguros médicos.El mandatario pronosticó que esa "explosión" ocurrirá este año y confió en que la oposición demócrata acceda entonces a trabajar con él para cambiar el sistema de salud.El plan impulsado por Ryan y apoyado desde el principio por el multimillonario, no convencía a los extremos ideológicos de la bancada republicana, ni a los más moderados, por retirar demasiadas ayudas a los pobres; ni a los ultraconservadores, por conservar coberturas básicas obligatorias, como las de urgencias o de maternidad.Según datos oficiales, la ley de Obama ha dotado de cobertura médica a más de 20 millones de personas que carecían de ella en los últimos siete años, mientras que la propuesta republicana hubiera obligado a prescindir de ella a más de 24 en los próximos diez años.