Gobierno mexicano debe demostrar que representa intereses de su País: Powell

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Escuchando la conferencia del general Colin Powell, en el marco de las actividades de la #80ConvenciónBancaria. pic.twitter.com/wHx4nPZ089 — Raúl Castro M. (@Raul_Castro_M) 24 de marzo de 2017

Espectacular platica del General Colin Powell en la 80 convención bancaria. Platicó sobre las ventajas de migración en US. pic.twitter.com/gUjaEnTgn5 — LUIS MALDONADO (@elschwasound) 24 de marzo de 2017

El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Collin Powell, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tendrá que cambiar sus ataques contra los migrantes y su visión de la relación con México, entre otros temas, de lo contrario su presidencia no tendrá éxito.“Es muy desafortunado para él decir, los mexicanos son la fuente criminal. Nosotros tenemos a los propios, no necesitamos a los mexicanos. No es justo hacérselo a nuestro vecino que ha sido amigo durante tantos años. Espero que pueda controlar sus emociones, de hablar antes de pensar”, dijo el ex funcionario de Estados Unidos.Durante su participación en la edición 80 de la Convención Bancaria, Powell dijo que el principal reto para el gobierno mexicano es demostrar a su población que representa los intereses de su País en la nueva etapa de la relación entre ambos países.“Hay que recordarles que el gran reto de México no es lo que hace mi gobierno. El pueblo mexicano está muy molesto con lo que el presidente Trump ha dicho y ha hecho. Yo como mexicano me sentiría igual. El gobierno mexicano debe demostrar a su pueblo que representa sus intereses”, comentó.En ese sentido, Powell dijo que el futuro de la relación entre México y Estados Unidos dependerá de la voluntad de sus gobiernos de cooperar para resolver problemas conjuntos como migración o el combate a las drogas.“No podemos disculparnos, tenemos un problema conjunto, tenemos un problema de drogas, pero no son problemas que no se puedan resolver con voluntad de los países”, dijo.Powell enfatizó que ante la intención de Donald Trump para que México pague el muro que quiere construir en la frontera, la respuesta del gobierno mexicano debe ser un no rotundo y no permitir que el gobierno de EU menosprecie el peso de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.“Les he dicho a mis amigos mexicanos en los últimos día recuerden que son un País soberano no entren a esta negociación pensando que son un 10%, son una tercera parte, son un país hermano, no dejen que nadie los pisotee cuando alguien les diga vamos a construir un muro y ustedes van a pagar por eso”, subrayó.