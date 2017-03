"Irresponsable, decir que Ejército es usado para atacar: Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los ataques que se hacen en contra del Ejército son el "mayor desastre" porque se habla en contra de una de las instituciones más confiables del País, expuso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Afirmó que "atacar" es entrar a un debate muy irresponsable y agregó que los mismos que hablan en contra de las fuerzas armadas reciben su protección.Osorio Chong aseveró que quienes señalan que las fuerzas federales están siendo ocupadas para atacar a la sociedad, no saben que en esas instituciones trabajan mexicanas y mexicanos que protegen a la sociedad.Durante la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y sin referirse directamente al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero en alusión a sus declaraciones, el funcionario dijo que si bien atacan al Ejército "lo protegen a él a su familia y a todos".Afirmó que cuando alguien ataca a las instituciones demuestra que no sabe para qué sirven éstas."Quienes solo piensan en cómo destruir y no formar, y aprovechan coyunturas para atacar a las instituciones federales, entran a un debate irresponsable", recalcó.Y dijo que la discusión de la Ley de Seguridad Interior no servirá para que las fuerzas armadas masacren o ataquen a la sociedad como dicen algunos.Sino que el Ejército y la Marina lo que buscan es no estar al margen de la ley y tener fundamentos legales para actuar.