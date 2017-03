Me opuse al uso lúdico de la mariguana: Mondragón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De aprobarse el uso de la mariguana con fines lúdicos y recreativos, México habría entrado en una situación crítica, advirtió Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional contra las Adicciones (Conadic), al afirmar que intervino para que eso no suceda.



Desde su oficina, el ex comisionado Nacional de Seguridad se refirió a otro de los problemas en el país, el control de los plantíos de la amapola por las organizaciones criminales y su posible legalización, a lo que dijo que de suceder, sería como negociar con los cárteles de la droga.



En entrevista para dar a conocer las seis guías destinadas para menores de edad, padres de familia y maestros para la prevenir las adicciones, Mondragón y Kalb expresó su preocupación al detectar que la edad de consumo de algún tipo de droga bajó a los 10 años.



Destacó que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 no fue buena, sin dar cifras, y añadió que la de 2016 dará cuenta sobre qué estados tiene problemas de consumo de metanfetaminas, heroína, alcohol y mariguana que “están tomando carta de naturalización” en algunos lugares. Una parte de los datos se darán a conocer en abril y el grueso de la encuesta en junio próximo.



¿México atraviesa por una crisis por el consumo de sustancias?



—No hablaría de una situación crítica afortunadamente, sí ha aumentado la incidencia. El gran problema es que estamos viendo bajar la edad de inicio, estamos viendo empatar lo que antes era una diferencia de seis a uno entre la mujer y el hombre. Es preocupante. Estuvimos a punto de entrar en una situación crítica, y tengo que subrayarlo, cuando se habló de la apertura de la marihuana para uso lúdico y recreativo; tuve la oportunidad y obligación de dar la cara y luchar contra ello, y solamente dejar la marihuana aprobada como uso médico y no recreativo, porque iba a dar la oportunidad a todos de entrarle a la mariguana. Luché contra todo esto. Hasta el día de hoy hemos ganado la batalla para beneficio de los padres de familia, de los maestros, de las escuelas, de los centros laborales, para beneficio de las personas, y no me separé nunca del hecho de que estaba trabajando por la salud, porque cuando se usan drogas nadie sabe quién va a tener la propensión de ser adicto.



¿En alguna ocasión dijo que no quería un país mariguanero?



—A eso me refería, no quiero un país que en la calle, en la escuela, que entres a tu casa y tu hijo diga estoy echándome un chacho, vente papá. ¿Es lo que queremos? Yo no lo quiero.



Hay un problema sobre la amapola y la goma de opio, Guerrero lo están peleando los cárteles, algunos gobernadores se han pronunciado por legalizar la amapola. Eso es una falacia, quien lo ha dicho creo que todavía no conoce bien a qué se quiere referir. Primero hay que pensar cuántas hectáreas sembramos, cuántos kilos de goma de opio producimos, cuántos kilos heroína se producen o de morfina.



¿Cuál es la demanda médica de los derivados de la goma de opio, si la demanda médica es de uno y la producción es de 50, cómo legalizas y qué haces con los 49 restantes?



—A todos los que están metidos con el crimen organizado los ligas para que se haga la producción oficial, entonces vamos a acabar en producir la goma de opio en laboratorios especiales y todo seguirá siendo crimen organizado. Si me dijeras que lo que necesitamos es una unidad y producimos dos, podemos jalarla, nos volvemos exportadores y regulamos, pero eso no está ocurriendo en Guerrero en el Triángulo Dorado. ¿Vas a ir a transar con los carteles? No es tan sencillo, un problema tan complejo no tiene soluciones tan simples, hay que analizarlo en todos los sentidos.



¿Sobre los resultados de la encuesta nacional de adicciones 2016 qué nos puede adelantar?



—Hay estados que están llenos de metanfetaminas, vamos a verlo en la encuesta. Hay entidades con más consumo de alcohol, donde la mariguana está tomando carta de naturalización. No tenemos problemas de heroína [de consumo], aunque somos el primer productor en América de amapola. Afortunadamente el problema no ha llegado, pero hay lugares donde se está consumiendo mucha heroína, son regiones chiquitas, pero esos lugares en el norte se puede hacer grandes y venir un fenómeno y estar preocupados. La heroína es barata y la producimos. En abril abriremos los primeros datos y en junio toda la información. La encuesta de 2011 no fue buena.



¿Cómo hacer buenas políticas para la prevención si no se tienen los datos?



—Sí tenemos datos gruesos y encuestas parciales. En junio podré decir a los gobernadores, alcaldes, qué programas son importantes sin descuidar otros.



¿El recurso destinado a la prevención y al combate?



—Ya lo hemos señalado. Hay una desproporción entre el dinero para el combate al narcotráfico; debe ser el mismo recurso. La queja es en varios países y se ha llegado a plantear en la ONU, OEA, en todos lados.



¿Qué contienen esas guías?



—Déjame poner el contexto para hacer las guías. Nuestra posición en Conadic es tratar de evitar el consumo, informar; es una obligación que estamos realizando dentro de los tres niveles de gobierno. El gran problema es el consumo que lleva al abuso y luego a la adicción, y lo que estamos procurando combatir es que se llegue a la adicción del tabaco y el alcohol, la mariguana, heroína, metanfetaminas y cocaína. En la última encuesta que hizo María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría, a fines del año pasado, los resultados fueron pavorosos. Desde los 10 años de edad está presente el uso de casi todas las sustancias.



¿Cómo será la distribución y cuántos ejemplares son?



—Serán distribuidos en nuestras estructuras de los Centros Para el Control de Adicciones, son 340. Pensamos llegar a 100 mil personas en el año, pero si logramos que la Secretaría de Educación (SEP) y otros grupos se interesen, vamos a ofrecer el material para que lo reproduzcan.