Condenan detención por robo de niño de 10 años en Monterrey

MONTERREY, Nuevo León (El Universal)

La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), expresó que los hechos reflejados en un video sobre la detención de un niño de diez años por parte de efectivos de Fuerza Civil, por el presunto robo en una tienda, "resultan gravemente preocupantes, pues se perciben claros excesos por parte de la policía estatal".



A través de un comunicado dado a conocer la noche de este viernes, la asociación civil estableció que "cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, se debe buscar el interés superior del menor y en todo momento se debe cuidar su integridad física, psicológica y emocional".



Por otro lado, añadió, "es importante destacar que la detención de niños y niñas no puede realizarse cuando son menores de 12 años, según marca la Constitución de Nuevo León, la Constitución Mexicana y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes".



El organismo que preside la religiosa Consuelo Morales Elizondo, asentó que "si existiese una duda sobre su edad, se debe suponer la minoría, buscando cuidar el interés superior de la niñez" y además, expuso, existen legislaciones internacionales, nacionales y estatales que regulan la detención de niñas, niños y adolescentes.



Por tanto, expresó la Cadhac, "resulta inadmisible la conducta presentada por los elementos policiacos en el video, si en un principio la detención resulta injustificable, se le suma un uso desproporcionado de la fuerza hacia el niño en el momento de querer llevarlo", y subirlo hacia la patrulla oficial.



Estas acciones no sólo están fuera del marco legal, sino que ocasionan un severo daño a la integridad física y emocional del niño, puntualizó el organismo ciudadano.



Por otro lado, sostuvo, "se observa con gran preocupación la decisión de seguir manteniendo al niño en el DIF y separarlo de su familia", ya que esta decisión agrava aún más su condición y causa un daño más al menor.



"Si las autoridades consideran que deben hacer alguna investigación, ésta debe hacerse sobre el comportamiento de los elementos policiales involucrados y no sobre del niño y su familia", estableció Cadhac.



Urgió a que la autoridad competente "tome las medidas necesarias para que de inmediato regrese este niño a su hogar y se capacite a los elementos policiales estatales para que en su actuación protejan a todos los niños y niñas en Nuevo León, de manera que esta desafortunada experiencia, no vuelva a repetirse.