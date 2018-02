Impide juez libertad de Guillermo Padrés

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Una juez federal del Estado de México determinó ayer dictarle formal prisión al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por un presunto "lavado" de más de 10 millones de pesos, lo que impidió que este fin de semana pudiera abandonar el Reclusorio Oriente.



Guillermina Matías, juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en Toluca, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció los indicios suficientes para iniciarle un juicio por "lavado", pero no por delincuencia organizada, delito que ya había ordenado cancelar un juzgado de amparo.



El fallo fue dictado en cumplimiento a la sentencia de Alberto Roldán, juez Quinto de Amparo y Juicios Federales en Toluca, quien ordenó anular el cargo de delincuencia organizada y valorar de nuevo si debía continuar o no el juicio por "lavado".



Roldán será ahora quien estudie la resolución de Matías y defina si está apegada a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo que dictó en noviembre pasado en favor del ex mandatario.



Queda un proceso



Padrés quedó procesado sólo por un delito, luego de que en noviembre de 2016 fuera encarcelado por dos procesos que incluían cuatro ilícitos.



El sonorense está cerca de conseguir su libertad provisional pues desde enero solicitó la sustitución de la medida cautelar, al estar acusado sólo de "lavado", delito que en el nuevo sistema de justicia acusatorio ya no prevé la prisión preventiva.



En enero, la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares solicitó a la juez Matías un plazo de 40 días para practicarle a Padrés una evaluación de riesgos, requisito indispensable para que se analice su posible libertad provisional, plazo que vence en la primera quincena de marzo.