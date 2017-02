Y ahora llega la cuesta de febrero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque no hubo incremento en el precio de la gasolina en febrero, la inflación continuó su tendencia al alza, impulsada por el mayor traspaso de la depreciación cambiaria al consumidor final, revelaron datos del Inegi.



El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento de 0.33% en la primera quincena de febrero, el más alto para un periodo similar desde 2000, cuando entonces reportó una variación de 0.49%.



En consecuencia, la inflación anual llegó a 4.71%, tasa que se ubica fuera del rango de tolerancia del Banco de México (entre 2% y 4%).



“Sigue la tendencia alcista en mercancías no alimenticias por el traspaso del tipo de cambio al consumidor final. A pesar de que el peso logró recuperar terreno contra el dólar en la primera quincena de febrero, el efecto acumulado de la pérdida de valor de la divisa repercute en la cadena productiva”, comentó Javier Saldaña, analista económico de Ve por Más.



Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor variación al alza e incidencia en la inflación fueron automóviles, gas doméstico LP, restaurantes y similares, carne de res, limón, pan dulce, gas doméstico natural, tortilla de maíz y tomate verde.



Las mercancías que reportaron bajas de precios en los primeros 15 días de febrero fueron jitomate, cebolla, gasolina de bajo octanaje, calabacita, pollo, carne de cerdo, cremas para la piel, melón y huevo.

El índice de precios subyacente (considerado mejor parámetro para medida la inflación porque elimina bienes y servicios más volátiles) tuvo una variación quincenal de 0.46% y anual de 4.20%.



Contagios de segundo orden. “Sigue preocupando el contagio de la depreciación del tipo de cambio y las cotizaciones de energía a los precios de los servicios cuya inflación continúa en aumento.



“Este contagio es al que el Banco de México se refiere como efectos de segundo orden y son los que la política monetaria restrictiva busca evitar, porque puede señalar, de seguir el deterioro, una pérdida en la confianza del poder adquisitivo de la moneda nacional”, dijo Guillermo Aboumrad, director de estrategias de mercado de Finamex, Casa de Bolsa.



El analista económico de CitiBanamex, Eduardo González, opinó que el aumento de los precios de las mercancías refleja el efecto de la depreciación del peso frente al dólar, pero también cierta incidencia del alza de los precios de la energía (gasolina y gas).



El experto mantiene su perspectiva de que los precios de las mercancías continuarán al alza en los próximos meses, para cerrar el año con una inflación de 5.2%.



El analista económico de Invex, Joan Domene, comentó que un factor positivo es que el programa de coberturas que anunció en esta semana la Comisión de Cambios va a apoyar una mayor estabilidad de la moneda, lo que debe reducir la especulación sobre el mercado cambiario.



“Consideramos que el programa reduce la necesidad que Banxico implemente incrementos más agresivos sobre la tasa de referencia para mitigar los efectos de la depreciación del tipo de cambio.



“Anticipamos un aumento adicional de 50 puntos base en la tasa de fondeo este año, aunque no podemos descartar un incremento más agresivo en la tasa de referencia ante nuevos episodios de presión al tipo de cambio que provoquen un deterioro de las expectativas de inflación”, dijo.