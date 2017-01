Trasladan de penal a hijo de Guillermo Padrés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Órgano Administratvo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, trasladó a Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora, del penal de máxima seguridad de El Altiplano al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) en Ayala, Morelos.De acuerdo con fuentes consultadas, el cambio de prisión de Padrés Dagnino ocurrió por problemas de salud, aunque no se especifica cuáles.Su traslado se da luego que Guillermo Padrés Elías iniciara una huelga de hambre para exigir que su hijo fuera cambiado de penal a uno de mediana seguridad. Guillermo Padrés Dagnino fue detenido al cumplimentarle una orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que visitadores de ese organismo visitaron al ex Gobernador en el reclusorio oriente para conocer su estado de salud por la huelga de hambre que inició y dijo que estaría pendiente de su situación.El lunes la CNDH informó que también visitó a Guillermo Padrés Dagnino en el penal de máxima seguridad de El Altiplano."Ahí el señor Padrés Dagnino refirió a un Visitador Adjunto de la CNDH su petición para que se pudiera lograr su traslado a otro centro penitenciario, agregando que ha mantenido comunicación con su familia y abogado, recibiendo las visitas respectivas, sin referir quejas por el trato recibido en ese Centro penitenciario", explicó el organismo defensor de derechos humanos.Se le comentó que la CNDH no era competente para ver lo de su cambio de prisión y que su petición tendría que ser ante los jueces federales.