PAN exige al Ejecutivo solicitar a EU recursos de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, solicitó al gobierno federal a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), exigirle al gobierno norteamericano hacer el reparto equitativo de los recursos confiscados a Joaquín "El Chapo" Guzmán."La suma total de los montos que están en disputa en los juzgados federales de los Estados Unidos, son una suma de 16 mil millones de dólares. No hay partida presupuestal de inversión en el gobierno federal que pueda equipararse al monto que está en juego en el país vecino", asentó.En entrevista, el ex alcalde de Tijuana, agregó que en el marco de la visita que hará el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, piden al gobierno federal que se cobre la factura de la extradición con la devolución de los recursos correspondientes, monto que podría ser utilizado para restituir el tejido social."No podemos seguir con la pasividad con la que se ha manejado este tema tan trascendente. Debemos atacar esa estructura financiera, van ya más de siete meses que el PAN hizo el exhorto tanto en lo público como en las reuniones de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional", añadió.Ramos Hernádez dijo que otro de los tema que se deben tocar en el encuentro es el relacionado a la seguridad, tráfico de armas y drogas, toda vez que el país vecino es el principal consumidor de sustancias tóxicas provenientes de América Latina."México debe marcar la pauta, tiene muchos temas en donde marcar la pauta, y no estar pasivo, a la expectativa y defensiva con la postura norteamericana", agregó.