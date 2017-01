En condiciones desfavorables, México abandonaría el TLC:Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras recibir un respaldo contundente del Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que no se aceptará cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), toda vez que planteó que ante condiciones desfavorables siempre existe la posibilidad de abandonar dicho tratado firmado con Estados Unidos y Canadá.Después de una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en la que las bancadas le dieron su respaldo, el canciller ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que se buscará una negociación ganar-ganar."Por supuesto que México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la nación, particularmente en materia comercial si se modifica el Tlcan. Dijo ayer el presidente de la República que tiene que ser a partir de una premisa que sea ganar-ganar, tiene que ser algo positivo para México, no lo que le haga daño a nuestro País", afirmó."Y por supuesto, no vamos a aceptar cualquier renegociación del Tlcan, siempre existe la posibilidad de abandonar el Tratado y entonces regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio; esa no es nuestra preferencia y tampoco será nuestra propuesta inicial, por supuesto que no. Nuestra propuesta es trabajar para tener un mejor Tratado de Libre Comercio para México y también para los Estados Unidos", sostuvo.Videgaray definió que si la propuesta de modificación al Tlcan viene de manera desfavorable para México, "por supuesto que hay límites que no podemos aceptar y siempre está esa opción, que sin duda, no es la mejor para México, pero es naturalmente otra opción"."La naturaleza fundamental en un Tratado de Libre Comercio es que el comercio sea libre, libre de aranceles, libre de cuotas", dijo.En el encuentro a puerta cerrada, el senador, Manuel Bartlett, presentó al canciller el decálogo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, sobre posturas para la relación con los Estados Unidos y el mismo Videgaray sostuvo que existen coincidencias con esos planteamientos, sobre todo en la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.Tanto el presidente del Senado, Pablo Escudero, como los coordinadores de bancadas del PAN, Fernando Herrera Ávila –también presidente de la Jucopo–; del PRD, Miguel Barbosa; del PVEM, Carlos Puente Salas; del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y del PT, Manuel Bartlett, dieron un voto de confianza al canciller ante la reunión que sostendrá el gobierno federal con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el 31 de enero.En el encuentro también acordaron la comparecencia de Luis Videgaray ante el Pleno del Senado a principios de febrero.