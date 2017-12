Meade, sin claridad contra casos de corrupción: PAN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del PAN, Damián Zepeda, señaló que el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, no se ha pronunciado con claridad sobre los escándalos en que se señalan presuntos actos de corrupción y manipulación electoral del tricolor, partido que "nos quiere ver la cara", al decir que el ex secretario de Hacienda "es un ciudadano ajeno a sus malas prácticas".



Zepeda Vidales comentó la designación del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, como secretario Electoral del CEN del PRI, de manera que "va a estar haciendo campaña de la mano de José Antonio Meade", aun con su pésima reputación, y eso habla de cuáles son las intenciones del partido en el poder y de su virtual abanderado por la Presidencia de la República.



El dirigente de Acción Nacional, en un comunicado, aseguró que "el PRI no sabe ganar elecciones a la buena, por eso recurre a los maestros del fraude electoral. Pero desde ahora les decimos que fracasarán en su objetivo".



Sobre Moreira, el panista refirió que el ahora secretario de Acción Electoral del PRI, "ha sido señalado como el autor intelectual del reciente fraude electoral en Coahuila, donde el PAN acreditó el desvío millonario de recursos públicos para favorecer la campaña priísta".



Dijo que con el nombramiento de Rubén Moreira Valdés "se confirma que el PRI buscará utilizar todo tipo de estrategias fraudulentas para ganar la elección del próximo año".