Sacrifican a 112 caballos para comercializar su carne en Tabasco

En el rastro municipal de Tenosique, Tabasco, comenzaron a comercializar carne de caballo, la cual es enviada al estado de Puebla, revelaron los productores de equino, quienes explicaron que ya han sacrificado cerca de 112 animales y se pretende llegar a embarcar unos mil durante las próximas semanas.



El presidente de la Asociación Ganadera local, Francisco Villanueva Celorio, informó que la carne de caballo fue encargo de una empresa poblana quien habría contratado el servicio en el rastro municipal como maquila, por lo que no se trata de una actividad ilícita, dijo al diario Tabasco HOY.



Este matutino detalló que a finales del mes de octubre, más de 15 mil kilos de carne de caballo fueron empaquetados, cargados y enviados en un primer embarque en un tráiler y se tiene previsto que la matanza continúe, lo que ha alertado a las autoridades y a los ganaderos de la zona, primero porque de acuerdo con estudios, la carne de caballo muestra altos niveles de clembuterol, un medicamento veterinario prescrito comúnmente para equinos, pero que puede ser dañino para los humanos.



De acuerdo al ganadero, Aníbal Alejo, la matanza de caballo podría general el robo de estos animales en la zona. "Si ya el robo de ganado bovino es problema difícil de controlar para las autoridades, ahora nos tendremos que preocupar hasta por los caballos", refirió.



Por su parte, la directora de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Olga Piña Gutiérrez, en entrevista afirmó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia sobre la presunta venta carne de caballo en la entidad, pidiendo a la ciudadanía que cuando se tenga conocimiento de esta actividad se presente la queja correspondiente.



"Hasta ahorita no nos ha llegado ninguna denuncia como tal, pero el exhorto es a la ciudadanía que sí sabe de algún sitio que esté vendiendo, no necesariamente porque sea una mala carne, aquí lo importante es que se esté vendiendo y procesando en forma higiénica", señaló.



La funcionaria estatal explicó que se han realizado en todo el estado cerca de 800 inspecciones a establecimientos que expenden carne, esto con el objetivo de supervisar que no se este comercializando con el ganado robado, reconociendo que se han detectado diversas irregularidades y por lo que se han aplicado sanciones.