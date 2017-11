Candidato del PRI no se elegirá con elogios o aplausos: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto pidió “no despistarse” y dejó claro que el próximo candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se elegirá con base en elogios o aplausos.



Cuestionado en breve entrevista sobre el supuesto “destaque” que hizo el canciller Luis Videgaray para que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sea el próximo candidato presidencial del tricolor, comentó:

“Yo creo que andan bien despistados todos, yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Yo creo que son muchos los servidores públicos, cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tiene reconocimiento, que tienen méritos.



“Y creo que dentro de ellos el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México habrá de seleccionar quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar y sobre todo le ofrezca a México lo que País está demandando”, estableció.



En breves comentarios a la prensa, en el marco de la ceremonia por el Día de la Armada de México, pidió “no despistarse” en este tema. Insistió: “el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros qué hay en sus filas”.