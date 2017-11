Senadores reconocen riesgo de declarar "desierta" la elección de Fepade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado, Fernando Herrera y Luis Sánchez, respectivamente, reconocieron que existe el riesgo de declarar “desierta” la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ante la escasa participación de aspirantes.



Hasta este jueves, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta sólo había recibido el registro de doctor Héctor Díaz Santana, esto a 24 horas de que venza la convocatoria.



Fernando Herrera señaló que es posible que se declare desierta la convocatoria, pero aclaró que eso lo definirá la Junta cuando se cierre el registro.



“Yo apuesto a que concurran muchos ciudadanos a esta convocatoria y poder elegir al fiscal, si no es así habría que elegir otra convocatoria. Es un acuerdo de la junta de Coordinación Política; como en ocasiones anteriores no hay acuerdo no se vota y se emite una nueva convocatoria, cerrando el proceso”.



Luis Sánchez señaló que tienen que estar alertas y contar con un “plan B” en caso de que continúe la escasa participación en el proceso.



“Pues tendríamos que estar haciendo un Plan B, hoy no tenemos un Plan B, pero hay que ver cómo responde de aquí para mañana, pero tenemos que estar alertas en ese sentido”.



El perredista expresó que el cargo de titular de Fepade “no es un trompo fácil para echarse a la uña”, quien esté al frente tendrá fuertes presiones, está entrando ya a un momento muy avanzado del proceso electoral, “entonces supongo que muchos estarán pensando en esa enorme responsabilidad, pero vamos a esperar”.