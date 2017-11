Piden unificar el huso horario de Sinaloa con Sonora

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Senado tiene entrampada en comisiones una reforma de gran impacto referente al cambio de huso horario de Sinaloa, además de que con ello incumple su obligación de dictaminar el tema que nació de una iniciativa ciudadana.



Sectores de la sociedad de Sinaloa impulsan que en su entidad, como en Sonora, el horario no esté sujeto al cambio de verano, lo cual abre ventajas para las actividades económicas y sociales.



El senador Manuel Cárdenas Fonseca, sin grupo parlamentario, presentó una iniciativa al pleno de la Cámara Alta, para que Sinaloa se rija por el horario del Meridiano 105, sin cambio estacional.



Legisladores de Sinaloa y Sonora acompañaron con su firma expresada en la sesión de este jueves el proyecto impulsado por Cárdenas Fonseca.



El proyecto plantea que en Sinaloa todo el año rija el mismo horario, y con ello se podría integrar a la entidad a la cadena productiva agrícola, de servicios y turística de Sonora y Arizona, con lo cual se conformaría una mega región binacional, expone el legislador.



Se trata de un ajuste semejante al que se aplicó en Quintana Roo, a partir del 31 de enero de 2015 en beneficio de la actividad turística, argumentó en tribuna Cárdenas Fonseca.



Integrar a Sinaloa con Sonora en el huso horario "tiene efectos de conectividad para vuelos comerciales, horarios de oficina, trasiego de productos agrícolas y mercancías, así como en servicios diversos y en el turismo".



Propiciar funcionalidad de mega región haría más competitiva a Sinaloa y Sonora, conjuntamente con Arizona, ya que se potenciarían os esquemas logísticos en las diversas actividades económicas, subrayó el legislador.



Manuel Cárdenas Fonseca imprime aliento al tema, en el cual hay omisión del Senado, que recibió una iniciativa ciudadana para retirar el horario estacional de Sinaloa. El 22 de diciembre de 2016 el Instituto Nacional Electoral (INE) turnó al Senado su informe de que la iniciativa ciudadana en materia de Huso Horario Estacional contó con las firmas necesarias para que sea dictaminada en comisiones.



"El total de ciudadanos que suscribieron la iniciativa fue de 263 mil, de acuerdo con los formatos requisitados", dijo. Incluso el INE dio por cubierto el requisito al computar 149 mil 810 firmas, de modo que se rebasó el porcentaje de .13% de la Lista Nominal requerido.



La iniciativa Ciudadana está en las comisiones de Energía, presidida por Salvador Vega casillas (PAN) y de Estudios Legislativos Primera, que encabeza Raúl Gracia Guzmán (PAN).



En abril pasado la mesa directiva de Senado emitió una excitativa para que las comisiones dictaminen, y ante el caso omiso, el pasado 1 de noviembre se notificó a la Cámara Alta de un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, por la omisión de no convocar a los promotores de la iniciativa para que expongan el contenido de su proyecto.



Cárdenas Fonseca afirmó que "no se entiende el por qué impedir este viejo y fundado anhelo de los sinaloenses de homologar el horario de su estado con Sonora y Arizona".