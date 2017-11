Empleos generados son de baja productividad, dice Banxico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Banco de México (Banxico) reconoció que la creación de nuevos puestos de trabajo ha sido alta, pero advirtió que son de baja productividad y que cerca del 60% del empleo se encuentra en el sector informal.



Advirtió que existe la probabilidad de que no se cumpla la meta de inflación porque podría darse una combinación de los principales riesgos internos y externos así como por la eliminación de la tarifa cero en telecomunicaciones.



Así lo plantearon en lo general y en lo particular, los miembros de la junta de gobierno del banco central, según la minuta número 55 de la última reunión de política monetaria del 9 de noviembre de 2017 a la que asistió Agustín Carstens como gobernador central, en la cual se dejó en 7% la tasa de referencia.



Sin la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), que tiene voz pero no voto, se ponderó la importancia de fortalecer el marco macroeconómico, ante la posible agudización del entorno de incertidumbre con la entrada del periodo electoral.



Ahí se puso de relieve que si no se enfrentan los retos que tienen las finanzas públicas a mediano y largo plazo, podría generar dudas sobre la estabilidad.



En análisis y motivación de los votos de los miembros de la junta de gobierno, uno mencionó que la creación de empleos ha sido muy alta, aunque se ha concentrado en empleos de relativamente baja productividad.



La mayoría recalcó que la información oportuna de la actividad económica en México indica que esta registró una contracción durante el tercer trimestre de 2017, lo cual contrasta con el dinamismo que exhibió en la primera mitad del año.



Otro, advirtió que no se vislumbra un panorama de recuperación de la inversión, tomando en cuenta, por una parte, los esfuerzos de ajuste de las finanzas públicas y, por otra, los diversos factores de incertidumbre —tanto de este año como del próximo— que la están afectando.



LOS RIESGOS



Como riesgos al alza para la inflación, la mayoría señaló la posibilidad de que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (Tlcan), a una reacción adversa de los mercados al proceso de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos o a un aumento en la volatilidad ante las elecciones de 2018. La mayoría mencionó que podría presentarse un escenario donde se combinen varios o todos estos factores.



Uno más, alertó que, si bien los efectos de los bajos precios de las telecomunicaciones sobre los precios al consumidor parecen ser inciertos, la eliminación de la tarifa cero de interconexión podría conducir a una trayectoria descendente de la inflación de los servicios más lenta.