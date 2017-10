Aspirantes independientes serán fiscalizados por órganos electorales: INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene información sobre supuesto financiamiento del crimen organizado en aspirantes a candidaturas independientes y, en todo caso, advirtió, "serán fiscalizados por los órganos electorales".



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, también aseguró que no aceptarán "trampas electorales" de ningún tipo y ejercerán su autoridad en el proceso electoral del 2018.



Precisó que este órgano electoral cumplirá a cabalidad sus funciones de fiscalización para evitar uso de recursos ilegales en las elecciones del 2018, tanto para los independientes como para los partidos políticos en general.



Por lo pronto, aseguró que no tienen información de que el crimen organizado financie a ciudadanos que quieren ser candidatos independientes. Recalcó que todo aspirante o partido político será fiscalizado por el INE en las campañas y pre campañas.



Córdova Vianello estableció que ha acompañado a todos los aspirantes independientes que han enfrentado problemas en el proceso de constituir sus asociaciones civiles, que son necesarias para respaldar sus candidaturas, así como en el trámite para la apertura de cuentas bancarias que les permitirán recibir el financiamiento público.



Reveló que desde tiempo atrás, el INE entabló comunicación con la Asociación de Bancos de México y con colegios de Notarios para facilitarles estos trámites a los aspirantes independientes.



Por otro lado, el consejero presidente electoral manifestó sobre el cese de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), y dijo que durante su gestión lograron obtener efectivos resultados en las investigaciones de delitos en materia electoral.



En relación a sí, hubo presión política para cesar a Santiago Nieto, el presidente del INE no quiso opinar, únicamente agregó que hubo una colaboración e interacción fluida, estrecha y coordinada con la Fepade.