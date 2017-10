Coparmex insistirá en aumentar salario mínimo a 95.24 pesos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un nuevo intento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentará el miércoles 25 de octubre, en la reunión del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), su propuesta de incrementar el salario mínimo de 80.04 a 95.24 pesos diarios, a partir de noviembre próximo.



El aumento propuesto para el Salario Mínimo General (SMG) permitirá empatarlo a la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



"En su nivel actual de 80.04 pesos, el SMG cubre sólo el 84% del monto necesario para alcanzar la Línea del Bienestar. De concretarse el incremento del Salario Mínimo propuesto por la Coparmex, todas las personas que trabajan en la economía formal obtendrán, al menos, el 100% de la suma requerida para satisfacer la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria en los núcleos urbanos, es decir, alcanzarían la Línea de Bienestar", dijo el presidente de la Confederación, Gustavo de Hoyos.



El planteamiento es que el incremento se defina en pesos y no con porcentajes.



Este aumento debería llamarse Monto Independiente de Recuperación y únicamente se aplicaría al Salario Mínimo General.



Ello beneficiará a 488 mil trabajadores, no creará inflación, no inhibirá creación de empleos ni generará más informalidad, cómo se demostró con el aumento de enero de 2017, cuando de 73.04 pesos subió a 80.04.



La Coparmex considera que este aumento debiera ser extra al que pueda darse en enero de 2018.