Senado invitará a Elías Beltrán y Santiago Nieto para conocer sus versiones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), afirmó que esta semana invitará al encargado de despacho de la PGR, subprocurador Alberto Elías Beltrán, y al ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, para que expongan sus argumentos como parte del proceso en el cual el Senado definirá si objeta o no la destitución del fiscal contra delitos electorales.



En entrevista telefónica, Cordero Arroyo aseguró que habrá un proceso abierto y transparente en el pleno de la Cámara Alta, en esta misma semana, donde se escucharán los argumentos tanto de Santiago Nieto como del encargado de despacho de la PGR.



“Después los 128 senadores tomaremos la decisión en el pleno de que es lo que va a proceder”, dijo Cordero quien insistió en que los legisladores deben tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión.



El pasado viernes Elías Beltrán informó que decidió cesar al fiscal Especializado para la Atención a Delitos Electorales, Santiago Nieto por haber violado el Código de Conducta de la PGR.



Cordero explicó que hasta el momento, Santiago Nieto no lo ha buscado, pero el ex titular de la Fepade no tiene que activar ningún mecanismo porque es el pleno del Senado quien decidirá si objeta su destitución y restituirlo.



“El señor Nieto no tiene que hacer ninguna situación formal, me parece por lo que he escuchado por mis compañeros senadores de distintos partidos, todo el mundo está en la idea de que hay que discutirlo seriamente en cuanto tengamos la fecha lo haremos público”.



Sobre la reunión de coordinadores para definir la ruta legislativa se conoció que los legisladores tuvieron un primer encuentro a las 9:30 de la mañana y acordaron volverse a reunir a las 12:00 horas con propuestas concretas.