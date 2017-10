Revelan supuesto vínculo PRI-Odebrecht

(GH)

De acuerdo con Carlos Fadigas, ex director de Braskem, petroquímica filial de la compañía brasileña, acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.



"Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI”; no sólo del actual mandatario estatal “sino también de su equipo", dijo Fadigas, según una nota que publica este lunes Reforma.



Señala que el ex director de Braskem, que actualmente es testigo colaborador ante la justicia de Brasil para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato, tuvo una reunión privada con inversionistas en febrero de 2013.



De acuerdo con nuevos documentos, a los que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dan a conocer que Braskem intervino durante la campaña de Peña con tres transferencias por 1.5 millones de dólares en total a Latin America Asia Capital.