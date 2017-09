Pese a lluvia, Juchitecos duermen en las calles por temor a sismos

JUCHITÁN, Oaxaca(SUN)

Una fuerte lluvia, acompañada de relámpagos y truenos cae sobre Juchitán y varios pueblos del Istmo.



Las familias juchitecas siguen en las calles encharcadas por temor a los sismos que continúan registrándose desde la mañana de este sábado.



A las 19:45 horas de hoy, la tierra volvió a sacudirse y en varias zonas de la ciudad aún no se restablece el servicio de energía eléctrica debido a que cuatro subestaciones de la CFE tienen daños por el fuerte temblor de la mañana, que se registró a las 07:52 horas.



"Perdón Dios", es la expresión de las mujeres que cuidan a sus hijos en los patios y calles convertidos en hogares temporales. Por las redes sociales pedían lonas para proteger a los menores de la intensa lluvia.



"No para de temblar y tampoco cede la lluvia. Esta noche no vamos a dormir", dijo angustiada y temerosa doña Esther Méndez, quien desde la mañana abandonó su vivienda por miedo a los sismos que a cada momento sacuden la tierra juchiteca.



"No podemos hacer nada. Estamos a la mano de Dios y esperamos ver el amanecer", dijo resignada doña Lulú, cubierta con una cobija empapada con la lluvia.