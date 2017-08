Reportero asesinado no era objetivo de ataque: Roberto Campa

VERACRUZ (AP )

El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, negó que el asesinato del corresponsal de El Diario de Acayucan, Cándido Ríos, esté vinculado a su actividad periodística.



Entrevistado previo a su reunión con familiares de desaparecidos en la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló que el asesinato está presuntamente vinculado con una persona con la que estaba en el momento del ataque.



“Todos los indicios apuntan a que el ataque está vinculado con otra persona, no con el periodista; ha habido información en medios de algunos elementos que indican que se trató de un ataque contra otra persona y contra los escoltas de esa persona”.



Cabe destacar que el periodista de encontraba con el ex inspector de la Policía y ex candidato a síndico de Acayucan por la alianza PRI-PVEM, Víctor Acrelio Antonio Alegría, y su escolta, y que en recientes fechas uno de sus familiares fue asesinado esa misma zona.



No obstante, dijo que se debe esperar a que concluyan las investigaciones para conocer el móvil de este asesinato, ya que el periodista estaba incluído en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PGR.



Añadió que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre este tema y rechazó que este asesinato sea un fracaso el mecanismo para la protección de periodistas.



"Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del periodista, tiene que ver con otros riesgos vinculados con las personas que también perdieron la vida ayer”.



Y es que desde 2001 el periodista denunció al alcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez por amenazas en su contra; sin embargo, señaló que su muerte está relacionada a otros factores.



Agregó que hace unos meses se hizo una revisión a la protección del periodista y se comprobó que tenía un sistema de protección con 6 cámaras, chapas de seguridad y un botón de asistencia o de pánico.



“A reserva de esperar a que tengamos la confirmación de la información en las investigaciones el evento de ayer tiene que ver con otro riesgo y otra situación, así como otros personas que fueron atacadas”.