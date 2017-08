Las 10 carreras con más desempleados en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Estudiar una licenciatura aumenta considerablemente el salario de una persona, sin embargo, en algunos casos, estudiar la universidad no es una inversión redituable o no garantiza un empleo.



De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un licenciado gana en promedio 11 mil 327 pesos 80%, más que alguien que sólo terminó el bachillerato, cuyo sueldo es de 6 mil 305 pesos.



Aunque una licenciatura reduce en 51% el riesgo de trabajar en el sector informal, algunas carreras carecen de garantía y hay egresados que se enfrentan a una realidad que no esperaban: el desempleo.



Estas son las 10 carreras con un mayor porcentaje de desempleados, según el estudio “Compara Carreras 2017” del IMCO. Si piensas estudiar alguna de ellas piénsalo dos veces.



1. Tecnología y protección del medio ambiente

2. Minería y extracción

3. Diseño

4. Ciencias ambientales

5. Industria de la alimentación

6. Criminología

7. Ciencias políticas

8. Terapia y rehabilitación

9. Trabajo y atención social

10. Química