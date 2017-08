Periodista asesinado denunció amenazas de ex alcalde en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), Ana Laura Pérez Mendoza, reveló que el reportero del Diario de Acayucan, Cándido Ríos Vázquez, asesinado ayer martes en el sur de Veracruz, había denunciado penalmente amenazas de un ex alcalde.



En entrevista, explicó que hay informes que relatan que el periodista presentó desde 2001 y hasta 2012 varias denuncias penales en contra del entonces alcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez.



Por ello, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe investigar si su asesinato está relacionado con esta denuncia, ya que anterioridad se solicitó a la Fiscalía Regional información sobre el caso y no se había entregado

Recordó que en el momento del ataque en Hueyapan de Ocampo, el periodista se encontraba con el ex candidato a síndico PRI-PVEM en Acayucan, Víctor Acrelio Antonio Alegría, quien recientemente sufrió el asesinato de un familiar, por lo que indicó que esta es otra línea de investigación.



Al mismo tiempo, demandó al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz realizar mesas regionales para analizar caso por caso el asesinato de periodistas veracruzanos.



Y es que reprochó que hay muchos casos que han quedado rezagados y es necesario actualizarlos; y dijo que mientras prevalezca la impunidad se envía un mensaje de que las agresiones contra periodistas no se castigan.



Ríos Vázquez estaba bajo la protección de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).



Este es el número 20 en el estado y en lo que va de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se han contabilizado 2 asesinatos.



Se trata del asesinato del periodista de la región de Córdoba, Ricardo Monlui y Edwin Rivera, un periodista hondureño refugiado en Acayucan y que fue asesinado en la zona el pasado 9 de junio.



Además, actualmente al menos 18 periodistas tienen medidas cautelares de mayor intensidad dadas las amenazas que han recibido en su contra, y otros 50 tienes diversas medidas de seguridad, aunque acotó que son “menores”.



El reportero del El Diario de Acayucan, Cándido Ríos Vásquez, fue ejecutado a balazos en el municipio de Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz.



En el ataque armado murió además Víctor Antonio Alegría, ex inspector de la Policía Municipal de Acayucan, y un acompañante del ex funcionario del que se desconoce su nombre.



Los hechos ocurrieron la tarde del martes cuando las víctimas se encontraban afuera de un minisúper en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, en la carretera Costera 180.



Testigos dijeron que hombres armados a bordo de una camioneta abrieron fuego contra ellos.