Indagan existencia de cuentas bancarias de Javier Duarte en Suiza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración con el gobierno suizo sobre las cuentas bancarias de Moisés Mansur incluye una petición directa sobre la existencia de cuentas y bienes a nombre de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.



Minutos antes de finalizar la audiencia de vinculación a proceso, el fiscal Pedro Guevara informó al juez de control, Gerardo Moreno García, que el pasado lunes la PGR solicitó asistencia jurídica a la Confederación Helvética para conocer si existen bienes y cuentas bancarias a nombre de Javier Duarte de Ochoa.



Indicó que de los datos de prueba, en los que se incluyen los depósitos realizados por la empresa Brades a cuentas bancarias en Suiza a nombre de Manzur, se desprende que también Duarte tiene activos en ese país producto de los supuestos desvíos que realizó durante su gestión en el gobierno de Veracruz.



En abril pasado, la PGR solicitó al gobierno de Suiza informes sobre las cuentas de Mansur, identificado como prestanombres del ex mandatario.



Ambos trámites fueron utilizados como argumento para que el fiscal solicitara al juez un tiempo razonable para cerrar su investigación complementaria, por lo que se le concedieron seis meses para concluir las pesquisas.



Al salir del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, el abogado Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa de Javier Duarte, dijo que su cliente no tiene cuentas en Suiza.



"La PGR dijo que tenían algunos indicios pero no pudieron aclarar de qué se trataba ello, lo refirieron a un coacusado de él pero nada tiene que ver con mi cliente, eso forma parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República y que siguen en curso y que por supuesto estaremos pendientes para ejercer la defensa correspondiente", dijo.



Ayer, Javier Duarte fue vinculado a proceso por el juez de control quien consideró que existen indicios de que participó en la comisión de delincuencia organizada, como autor material, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Por ello, además de los 6 meses que concedió a la PGR para cerrar su investigación, ordenó que el ex gobernador permanezca interno en el Reclusorio Norte durante todo el tiempo que dure su proceso.