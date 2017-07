"El Ojos" buscó extender su red fuera de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos buscó hacer de la organización criminal de Tláhuac una estructura más poderosa, al saltar del narcomenudeo al tráfico de drogas y armas de fuego.



Inició en la delegación Tláhuac, pero después comenzó a ganar terreno en otras demarcaciones de la Ciudad de México y extendió su poderío a municipios del Estado de México y Puebla para comenzar a tejer su corredor.



Pérez Luna, líder del Cártel de Tláhuac, fue abatido el jueves pasado, junto con otras siete personas, tras un enfrentamiento en una vivienda de la delegación Tláhuac.



Elementos de la Armada y la Procuraduría General de la República (PGR), además de la Policía Federal y agentes de la Ciudad de México, repelieron una agresión iniciada por el grupo criminal, la cual derivo en la muerte de esas personas.



El hombre de 48 años de edad tenía la escuela de Los Beltrán Leyva y luego de La Familia Michoacana; conformó un grupo de sicarios al mando de José Eduardo Zamora Jaimes El Cholo, quien ahora podría tomar el control de la organización.



De acuerdo con un reporte federal al que se tuvo acceso, Felipe de Jesús Pérez Luna tenía presencia en Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Milpa Alta y buscaba controlar toda la delegación Iztapalapa para de ahí tener acceso al Estado de México, donde tenía asentamientos en Chalco.



Aunque se han tenido diversas intervenciones contra la organización de Tláhuac para debilitar su poder de acción, algunos de sus operadores que fueron detenidos por la Policía Federal recobraron su libertad.



Se trata de Ricardo Serna Álvarez, José Luis Rodríguez Miranda y Joel Maya Juárez, a quienes se les identifica como personas cercanas a Pérez Luna, quienes fueron detenidos en septiembre de 2014 por extorsionar.



En el documento se menciona a Nancy Cortés Gutiérrez (en libertad), a quien la agregó en su solicitud de pasaporte pero no se sabe la relación que había.



La Policía Federal los puso a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la dependencia los consignó al Reclusorio Preventivo Oriente el 13 de septiembre de ese mismo año. Sin embargo hoy se encuentran en libertad y son pieza clave en la investigación.



En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación contra Felipe de Jesús por narcomenudeo, pero hasta el momento no se reportan avances.



El reporte refiere que un mandamiento judicial asociado a Felipe de Jesús Pérez Luna, emitido en septiembre de 2016, sirvió para identificar a dos coacusados por el delito de homicidio doloso, uno de ellos Miguel Ángel Pérez Ramírez El Mickey, identificado como hijo de El Ojos, actualmente interno en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha, por el delito de homicidio.



En ese mismo mandamiento se vincula a José Eduardo Zamora Jaimes El Cholo, por el homicidio de un ex comandante de la Fiscalía del Estado de México, refiere el documento.



Nacido el 5 de febrero de 1969, a El Ojos se le consideraba una persona violenta y se le atribuyen hasta el momento 32 homicidios; también fueron ubicadas dos casas suyas en la Colonia Nopalera, en Tláhuac.



El último informe de labores de la procuraduría capitalina, que comprende el periodo marzo 2016-febrero 2017, se menciona que se realizaron 53 cateos y se aseguraron 49 inmuebles. Uno en Azcapotzalco, dos en Benito Juárez, tres en Coyoacán, nueve en Cuauhtémoc, ocho en Gustavo A. Madero, uno en Iztacalco, 13 en Iztapalapa, uno en La Magdalena Contreras, cuatro en Milpa Alta, dos en Miguel Hidalgo, tres en Tláhuac, uno en Tlalpan y uno en Xochimilco.



En el combate al narcomenudeo se iniciaron mil 422 indagatorias, se detuvieron a mil 527 personas y fueron puestas a disposición ante la autoridad jurisdiccional mil 33 personas.