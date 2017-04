Si comprueban que Duarte me dio dinero renuncio: AMLO

TORREÓN(SUN)

Además de corrupto, Calderón es como un sepulcro blanqueado. Dice el hipócrita que no exoneró a Moreira. ¡Estoy buscando al que se lo crea! pic.twitter.com/9PNIPNHGeX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de abril de 2017

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a retirarse de la política si le comprueban relación con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte."Si Duarte me dio dinero como dice el corrupto de Yunes (Miguel Ángel Yunes) y lo prueba, yo me retiro de la política", aseguró López Obrador en Torreón, donde acompañó en un evento de campaña a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila.Lo mismo prometió si le comprueban que no hubo exoneración al ex gobernador Humberto Moreira por parte de la administración del ex presidente Felipe Calderón, luego que el sábado mostrará un documento donde la Procuraduría General de la República supuestamente exoneró a Humberto Moreira, su esposa y su suegro del delito de enriquecimiento ilícito.Este domingo, el ex presidente Calderón escribió en Twitter que ni había autorizado ni ordenado la exoneración de “quien ha hecho tanto daño a Coahuila. El documento que se menciona carecería totalmente de validez”, escribió.Ante el tuit, López Obrador afirmó que son documentos oficiales y que Calderón miente, y que todavía busca a alguien que le crea al ex presidente.“Yo no me reúno con corruptos. Les molesta mucho porque desde hace años vengo denunciando que el PRI y PAN son lo mismo”.En su discurso en Torreón, López Obrador insistió que él no se junta con Duarte, ni con Salinas ni con Calderón, porque representan a la misma mafia. “Calderón es como los sepulcros blanqueados, así es Calderón, un reverendo hipócrita”.